L'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio ma Bari è la scelta prioritaria"

Alessandro Buccieri, agente di Costantino Favasuli in prestito al Bari dalla Fiorentina, ha parlato a Pianeta Bari anche del giovane esterno che ultimamente sta trovando più spazio alla corte di Longo grazie all'infortunio di Oliveri: "Ha iniziato la stagione fin da subito a Bari, si è calato immediatamente nel contesto. Nella prima parte ha giocato meno perché chiaramente in quella zona c’è Oliveri che è un ottimo profilo. Però in certe situazioni la cosa importante è farsi trovare pronti e saper sfruttare il momento, dopo l’infortunio dello stesso Oliveri Costantino è stato in grado di farlo, anche questo dimostra come sia un calciatore che ha prospettive importanti".

Sta migliorando dal punto di vista difensivo.

"È il tipo di calciatore che qualsiasi tecnico vorrebbe, grazie anche alla sua duttilità. Rispetto al periodo trascorso a Terni, le esigenze tattiche sono leggermente diverse. Nella scorsa stagione gli si chiedeva di spingere in avanti. Oggi, invece, Longo gli affida maggiori compiti difensivi per lasciare spazio ai giocatori con maggiore propensione offensiva, e si sta applicando con grande impegno in questo ruolo".

Qual è lo step in più da fare?

"È al secondo campionato professionistico vero, l’anno scorso per di più si è fatto male. Qui sta trovando continuità, se l’è ricavata facendosi trovare pronto. Per il suo ruolo e per le caratteristiche, per emergere gli mancherebbero quei tre o quattro gol a campionato che magari arriveranno. Favasuli in Primavera li aveva e può ripetersi anche fra i grandi. Durante l’estate c’erano diverse squadre su di lui, poi ha scelto Bari ed è stata una decisione personale. Ha inciso tanto aver giocato qui ai playout davanti a quel pubblico, poi questa è una città importante, lui ha la testa per poter essere un giocatore di livello".

Chiusura sull'attenzione che riserva al giocatore la Fiorentina.

"La società viola lo tiene sempre sott’occhio. Il Bari ha un diritto di riscatto, come potete immaginare le richieste arrivano anche da altri club in B. Il Bari però è la scelta prioritaria, non avrebbe difficoltà ad accettare la permanenza".