L'agente di Dragusin: "L’Italia gli manca. Chissà se in futuro potrà anche tornare"

vedi letture

Florin Mantea, procuratore dell'ex obiettivo viola Radu Dragusin, si è così espresso a Stile TV sul suo assistito: "L’Italia gli manca, chissà se in futuro potrà anche tornare. Il campionato più forte del mondo adesso è in Inghilterra per cui è difficile dire che non è bello giocare in Premier. Radu poi è un ragazzo molto concentrato, non pensa ai soldi, non mi chiede mai di aumentare l’ingaggio e in questo mondo è uno dei pochi".

Il Napoli era in corsa per Dragusin prima del Tottenham?

"Sì, il Napoli era in corsa per prenderlo, parlai anche con De Laurentiis e fu molto gentile. Gli spiegai però che era un pò tardi perché parlavamo col Tottenham da un mese, poi arrivò il Bayern Monaco e poi il Napoli e alla fine il ragazzo ha scelto il Tottenham. Manna mi ha chiesto come stavamo appena è arrivato al Napoli. Radu è un professionista, un giocatore forte, un difensore vero per cui gode dell’interesse di tante società. Rispetto tanto Conte che è ad un livello stratosferico come allenatore. Tutti i giocatori del Mondo vorrebbero essere allenati da Conte per migliorarsi, ma al momento non posso dire di più perché col Tottenham ha un contratto di 5 anni”.