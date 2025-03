L'agente di Bove Tavano racconta: "Quando ha visto la Moto GP non poteva crederci"

L'agente ed intermediario Diego Tavano, che alla Fiorentina ha portato diversi giocatori fra cui anche Edoardo Bove, proprio del centrocampista viola ha parlato a Mow Magazine, in un'intervista in cui racconta anche come gestisce il pilota di Moto GP Di Giannantonio. Su Bove, portato al Mugello proprio qualche mese fa per assistere a una gara dal paddock, Tavano ha detto: "Edo è un altro dei miei ragazzi. E sì, quando ha visto la MotoGP non ci poteva credere. Cosa dire, dopo quello che è successo a Edo ho capito ancora meglio che i miei atleti sono parte di me".

Poi ha aggiunto: "Quel giorno, quando è caduto… anche io sono caduto con lui. E voglio risollevarmi insieme a lui, vorrei che la mia energia per lui fosse importante a prescindere da quello che ci riserverà il futuro. Glielo devo per la fiducia che mi ha dato e per il sentimento che mi ha dedicato, lui è davvero speciale. Ed è raro, ma quando incontri un essere umano così devi farne tesoro a tutti i costi. Mi ha reso migliore, facendomi capire che la ricchezza non è il denaro. Andiamo avanti, poi non vedo l’ora di riportarlo nel paddock anche perché ha un rapporto molto forte con Fabio. Questa sarà una grande stagione, non vedo l’ora che inizi”.