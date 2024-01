KOUAMÉ, Zero minuti nella vittoria della Costa d'Avorio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si è conclusa in questi minuti la gara inaugurale della Coppa d'Africa 2024, che vedeva protagoniste la Costa d'Avorio padrona di casa e la Guinea Bissau. A portarla a casa sono stati gli ivoriani, tra i favoriti per la vittoria finale: 2-0 il punteggio finale, siglato dalle reti di Fofana e Krasso. Nessun minuto per Christian Kouamé, unico rappresentante della Fiorentina in tutta la coppa e ancora in attesa del suo esordio, rimandato alla seconda giornata quando ci sarà subito uno scontro tra titani, fra la Costa d'Avorio e la Nigeria.