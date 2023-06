KOUAME, Tolto dal mercato. C'è Orsolini nel mirino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un esterno visto anche l’addio di Saponara, che piace all’Udinese. Il club viola intanto ha deciso anche di ripartire con alcune conferme e una di queste sarà Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano viene considerato un jolly anche da Vincenzo Italiano e proprio per questo motivo al momento non verranno prese in considerazione le proposte che comunque stanno iniziando ad arrivare per lui.

Intanto la Fiorentina si muove su alcuni profili per rinforzare la linea offensiva di Italiano e una pista da tenere sempre sotto controllo è quella che porta a Riccardo Orsolini, in scadenza con il Bologna a giugno 2024 e che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo. La valutazione del suo cartellino è sui 12 milioni di euro.