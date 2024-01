KOUAME, Mi sento al top. Che sfida con Osimhen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A due giorni dal debutto in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Christian Kouamé ha parlato al portale francese RFI dal ritiro della nazionale dicendo la sua sul torneo che si disputerà proprio a casa sua: "Le favorite sono le solite. Marocco, Senegal e Algeria sono diventate potenze internazionali a livello calcistico. Ci metterei anche la Tunisia che sta crescendo molto. La Costa d'Avorio? Non l'ho nominata apposta. Quasi nessuno ci dà per favoriti e questo è un bene perché ci toglie pressione. Possiamo essere la rivelazione, anche se giocare da paese ospitante può essere un'arma a doppio taglio.A livello personale mi sento benissimo, sono in forma e non vedo l'ora di iniziare. Questo anche grazie al Ct, Jean-Louis Gasset. Da quando c'è lui siamo tutti molto motivati".

Kouamé ha anche detto qualcosa su Victor Osimhen, una delle stelle di questa Coppa d'Africa che proprio Kouamé sfiderà nella seconda giornata del Girone A, quando sarà in programma Costa d'Avorio-Nigeria: "L'ho incrociato a inizio ottobre per Napoli-Fiorentina, prima della gara mi sono avvicinato e gli ho ricordato che ci saremo visti nel mio paese. Mi ha risposto: “Ah sì, è vero, me ne ero quasi dimenticato”… So che scherzava però, per lui, come per tutti, la Coppa d'Africa è qualcosa di importantissimo; è un grande attaccante e la Nigeria è una grande squadra, non sarà facile contro di loro". Ovviamente scherzava, perché per lui la CAN è qualcosa di molto importante. Non sarà facile difendersi da un attaccante del suo calibro”.