KOUAME, Lavoro al campo della Sestese: "Tutto pronto"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Christian Kouame, già rientrato a Firenze e in attesa di aggregarsi ufficialmente al ritiro della Fiorentina che si sta svolgendo al Viola Park, ha deciso di proseguire il proprio lavoro individuale all'interno degli impianti sportivi della Sestese, squadra in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Di seguito il post pubblicato su Instragam. "Tutto pronto per la nuova stagione", queste le sue parole.