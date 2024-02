KOUAME, La sua Costa d’Avorio vince e vola in finale

FirenzeViola.it

La Costa d'Avorio, padrona di casa di questa edizione della Coppa d'Africa, vince e vola in finale. La formazione africana, infatti, grazie alla vittoria in semifinale per 1-0 con gol di Sebastien Haller al 65' contro il Congo prende il pass per la finale e incontrerà la Nigeria domenica 11 febbraio. Nessun minuto in campo per l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame che non era presente neanche in panchina.