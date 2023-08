KOUAME, Agente dal Genoa riaccende le voci di mercato

INDISCREZIONI DI FV IND. FV., COMMISSO PRONTO A RIENTRARE IN ITALIA: VUOLE ESSERCI CONTRO IL GENOA Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... Rocco Commisso vuole essere presente nella settimana che darà il via ufficialmente alla stagione della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, i piani del presidente gigliato dovrebbero prevedere il ritorno in Italia in... NOTIZIE DI FV BADELJ, L'EX VIOLA RITORNA DA CAPITANO DEL GENOA Milan Badelj, centrocampista croato classe '89 e capitano del Genoa, è uno degli ex della sfida di stasera tra il Grifone e la Fiorentina in programma alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il capitano rossoblu ha vestito la maglia viola dal 2014 fino al... Milan Badelj, centrocampista croato classe '89 e capitano del Genoa, è uno degli ex della sfida di stasera tra il Grifone e la Fiorentina in programma alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il capitano rossoblu ha vestito la maglia viola dal 2014 fino al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi