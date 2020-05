KOEMAN, Adesso sto meglio, sono stato fortunato

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - L'allenatore della Nazionale olandese, l'ex centrale difensivo Ronald Koeman, che il 3 maggio scorso era stato ricoverato per problemi cardiaci, ha detto di essere "stato fortunato", parlando alla tv olandese. "Il mio appuntamento dal cardiologo era stato rinviato per il Coronavirus - ha detto -. Mi chiedo quante persone non siano più in vita, perché il loro appuntamento è stato rinviato". "Sono stato ricoverato in terapia intensiva, al riparo dal coronavirus - ha raccontato Koeman -. Nella mia famiglia, ci sono stati spesso problemi cardiaci. Ecco perché avevo preso un appuntamento per il 19 marzo. Ma è stato annullato, con le conseguenze che conosciamo. Sono tornato dal cardiologo e poi le cose sono andate bene". Il 3 maggio, Koeman, 57 anni, ha accusato dolori al petto dopo un giro in bici. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Amsterdam, per essere curato. "Sono tornato a casa a pezzi, avevo dolore al petto, ero bianco bianco in viso e sudavo. Ho pensato: non va bene. Pensavo che sarebbe andata peggio". Il ct olandese ha poi aggiunto: "Sono tornato dal cardiologo e tutto è andato bene. Mi rendo conto di essere stato fortunato". (ANSA).