KLOPP, L'Atalanta segna tanto. Somiglia al Leeds

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "L'Atalanta è un'ottima squadra, ben organizzata: hanno un sistema di gioco in cui tutti sanno cosa fare, utilizza gli attaccanti in modo intelligente. So bene qual è stato stato il suo percorso e mi diverto a guardarla quando gioca. Possiamo imparare molto da loro. Assomiglia al Leeds". Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool campione d'Inghilterra e attuale capolista della Premier, alla vigilia della sfida in Champions League contro i nerazzurri bergamaschi. "L'Atalanta è brava a trovare la via del gol, segna tanto, ma è brava anche a creare diverse occasioni - aggiunge il tecnico tedesco -, ci riesce con diversi giocatori. Noi domani cercheremo di difenderci al meglio. La formazione? Abbiamo giocato due giorni fa, dobbiamo valutare con lo staff le condizioni dei singoli. Dobbiamo far fronte a diverse situazioni, valutare come tutti certe difficoltà". (ANSA).