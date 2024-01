KLOPP, Dalla Germania: ritorno in Bundesliga o Nazionale

FirenzeViola.it

Ieri Jurgen Klopp ha sorpreso tutti con l'annuncio dell'addio al Liverpool a fine stagione per prendersi un anno sabbatico. Ma per il futuro si fanno già tante ipotesi. Dalla sua Germania, ad esempio, le opzioni portano ad un possibile ritorno in Bundesliga, in una avventura bis al Borussia Dortmund, o ancora al Bayern Monaco o in Nazionale. Non sarebbe però da escludere nemmeno un possibile ritiro per l'allenatore, che a 56 anni potrebbe chiudere anzitempo la carriera.