KEAN, Sui social annuncia l'uscita del disco "Chosen"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il centravanti viola Moise Kean in questi minuti ha annunciato sui social l'uscita del suo disco "Chosen". "Dicono che sono strano perché io sono libero e loro no" è una delle tanti frasi con ritmo trap contenute nelle 11 tracce musicali. Anche Ikoné ha ripostato il tutto nelle sue storie, oltre ad avere commenti e like da molti altri compagni viola.