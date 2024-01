KEAN, Si sblocca l'affare con l'Atletico: va a Madrid

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è sbloccato l'affare tra Juventus e Atletico Madrid per il passaggio di Moise Kean in Spagna. Il giocatore classe 2000, finito ai margini delle rotazioni in attacco di Massimiliano Allegri e accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, come riporta TMW già in queste ore partirà per Madrid per iniziare l'iter che si concluderà con la firma ufficiale, attesa domani subito dopo le visite mediche.

Kean ha un contratto in scadenza con la Juventus nel 2025 (verrà quindi ridiscusso solo in estate) e si trasferisce alla corte del Cholo Simeone in prestito oneroso (500mila euro, ndr) fino a giugno. Decisivi, in questo senso, gli ultimissimi contatti avvenuti tra Alessandro Lucci e il ds del club spagnolo, Andrea Berta, che hanno appunto sbloccato la trattativa.