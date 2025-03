Kean, il fratello Giovanni: "La Juve si mangia le mani? Ca**i loro. Vuol fare la storia a Firenze"

Giovanni Kean, fratello di Moise grande protagonista con la maglia della Fiorentina e dell'Italia, è stato intervistato oggi e ha detto: "In questa stagione l'ho visto molto determinato, quasi inc***to. Ha una grande voglia di riscatto. Se mi sorprende? No, è tutto in linea con le sue capacità. Ci sentiamo sempre dopo le partite, ieri era molto felice per i due gol ma non era soddisfatto del risultato. Voleva fare anche il terzo gol su rigore ma purtroppo non glielo hanno dato".

Poi ha parlato del rapporto di Moise con Firenze: "Ha percepito subito fiducia ed era quello di cui aveva bisogno. Alla Juventus ci aspettavamo più considerazione ma la Fiorentina ci ha convinti subito per il progetto. Aveva bisogno di una piazza così, si sta trovando benissimo. È una persona molto riservata e poche volte si apre alle persone o gira per la città. A Firenze gli piace il calore delle persone ed esce sicuramente di più rispetto a Torino".

A Torino si staranno mangiando le mani?

"Cerco il modo giusto per dire ca**i loro. Noi pensiamo solo a Firenze per adesso, vuole andare in Champions con la Fiorentina. Vuole fare la storia con questa squadra. Poi è normale che quando fai bene le proposte importanti arrivano ma pensiamo solo a rimanere qua".