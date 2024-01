KEAN, Il calciatore è stato proposto al Milan: il punto

FirenzeViola.it

Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante della Juventus Moise Kean, accostato in questa sessione di mercato soprattutto a Fiorentina e Monza, sarebbe stato proposto dal suo entourage al Milan. Il centravanti bianconero, che ha un contratto in essere con la vecchia signora fino a giugno 2025, vuole tentare una nuova avventura in prestito per trovare più spazio rispetto a quanto ne ha oggi a Torino per provare magari a conquistarsi un posto nella Nazionale di Spalletti che partirà per i prossimi europei in estate.