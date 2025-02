Kean, 7° in classifica gol+assist dei nuovi acquisti in estate nelle top5 leghe

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli acquisti dell'estate 2024 che hanno contribuito di più, con gol e assist, ai successi della propria squadra. In questa speciale graduatoria c'è anche un giocatore della Fiorentina, Moise Kean. Il centravanti gigliato è in settima posizione con 19 gol e 2 assist. Primo posto per l'attaccante dell'Atalanta Mateo Retegui con 23 gol e 4 assist. Dietro alla punta della formazione bergamasca ci sono Kylian Mpabbe a quota 26 (gol + assist) e Guirassy del Borussia Dortmund (25). Di seguito il post Instagram con la classifica completa: