KAYODE, Sesto tra gli U21 più preziosi della Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli Under 21 più preziosi della Serie A. Tra questi, in classifica anche il calciatore della Fiorentina Michael Kayode. Il terzino viola è sesto in classifica con un valore di 15 milioni insieme ad altri sette calciatori, come il romanista Bove, gl i juventini Alcaraz e Miretti, l'atalantino Ruggeri, il bolognese Kristiansen e i due ex obiettivi di mercato della Fiorentina Baldanzi e Carboni.

Kayode ha aumentato il suo valore di mercato di circa tre milioni. In testa a questa speciale classifica c'è il centrale dell'Atalanta Giorgio Scalvini con un valore di 45 milioni, mentre a completare sugli altri due gradini del podio salgono Yldiz(30 milioni) e la coppia Calafiori-Soulè(25 milioni).