KAYODE, Molta sfortuna. Con altro approccio cambiava gara

NOTIZIE DI FV HA GIOITO PER NIENTE, MA QUANTO MANCA ALLA VIOLA UN GOLEADOR Se non ci fossero stati Szczesny e Nzola forse si parlava di un’altra partita! Non voglio certo dire che la Fiorentina abbia fatto la gara della vita, anzi, ha regalato alla nostra “amata” rivale un tempo intero per prenderci a pallonate e dopo... Se non ci fossero stati Szczesny e Nzola forse si parlava di un’altra partita! Non voglio certo dire che la Fiorentina abbia fatto la gara della vita, anzi, ha regalato alla nostra “amata” rivale un tempo intero per prenderci a pallonate e dopo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi