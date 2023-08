KAYODE, Messaggio social: "Ho realizzato un sogno"

FirenzeViola.it

Michael Kayode si gode il suo momento. Il giovane classe 2004 ha spiegato sui social tutta l'emozione del suo percorso e dell'esordio in Serie A: "Il 22 ottobre 2020, feci il mio primo esordio in serie D all’età di 16 anni. Solamente da quel momento li mi sembrava tutto incredulo. Il 19 agosto 2023 ho fatto il mio primo esordio in serie A, ho realizzato il sogno di un piccolo bambino che fino a qualche anno fa li guardava in tv. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto raggiungere questo grandissimo obbiettivo. Dalla famiglia, ai mister, compagni di squadra, staff e tutte le persone che hanno creduto in me. Non ho ancora fatto nulla la strada è ancora lunga, ma sono riuscito a realizzare il sogno di quel piccolo bambino. Kayode".