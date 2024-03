KAYODE, Appena 4' in campo nel successo dell'Under-21

È finita 2-0 in favore dell’Italia Under-21 la sfida del Manuzzi di Cesena tra gli azzurrini e i pari età della Lettonia. Tra i giocatori convocati per gli appuntamenti della Nazionale minore c’era anche Michael Kayode che è partito dalla panchina ed è entrato in campo all’86’ al posto di Zanotti. Gara da spettatore per l’altro giocatore di proprietà della Fiorentina (ma ora in prestito alla Reggiana) chiamato dal ct Nunziata, ovvero Alessandro Bianco, rimasto per tutta la gara tra le riserve.