JUVENTUS, Tributo dello Stadium per il ritorno di Szczesny

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 21 SET - L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è tornato all'Allianz Stadium dopo il suo addio al club e al calcio. "Vi ringrazio per i sette anni di amore che mi avete dimostrato, e soprattutto nell'ultimo mese mi avete fatto sentire rispettato e amato sapendo che non avrei più potuto ripagarvi con le parate: mi avete fatto sentire a casa, questa è casa mia e voi siete la mia famiglia" le sue parole dal centro del campo a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Napoli. Il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha premiato l'ex portiere polacco con una targa e con una maglietta speciale: ha il numero 252, quante sono state le presenze di Szczesny in bianconero.

In sette anni vissuti alla Juve, Szczesny ha conquistato otto trofei (tre scudetti, tre coppe Italia e due Supercoppe), oltre ad aver parato nove rigori e aver collezionato 100 partite senza subire gol. (ANSA).