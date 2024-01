JUVENTUS, Pogba piomba nel ritiro della Guinea: i motivi

FirenzeViola.it

Sospeso provvisoriamente per doping dall'11 settembre a seguito di un test positivo, il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha approfittato di questo tempo libero per incoraggiare la selezione del paese d'origine dei suoi genitori, ovvero la Guinea, in vista della Coppa d'Africa che prenderà il via tra pochi giorni in Costa D'Avorio.

In un video pubblicato dalla Federcalcio guineana si vede il centrocampista campione del mondo 2018 con la Francia e il capitano Naby Keïta salutarsi con una stretta di mano prima dell'inizio della seduta di all'allenamento. I due si conoscono molto bene essendosi affrontati regolarmente in Premier League, quando Pogba giocava al Manchester United e Keïta al Liverpool.

Pogba è molto legato alla Guinea anche a causa dei suoi fratelli, Mathias e Florentin, che hanno deciso di rappresentare questa nazionale. Entrambi in passato hanno vestito la maglia guineana, ma non sono nella lista che prenderà parte alla Coppa d'Africa 2024. Gli uomini di Kaba Diawara entrano nella competizione del 15 gennaio contro il Camerun nel girone della morte che comprende anche il Senegal campione in carica e il Gambia.