Juventus, per sostituire Fagioli si pensa anche ad Anjorin dell'Empoli

La Juventus lavora per sostituire Fagioli, sempre più vicino all'addio. Quindi in caso di uscita di Nicolò Fagioli – seguito da Fiorentina e Lipsia – la dirigenza bianconera segue Tino Anjorin dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se dovesse dunque uscire il centrocampista italiano, Anjorin potrebbe anche essere un investimento da fare in questi ultimi giorni di calciomercato.