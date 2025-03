Juventus, Motta conferma: "Sento la fiducia. Verona buona squadra, ha battuto la Fiorentina"

Alla vigilia di Juventus-Verona, il tecnico bianconero Thiago Motta ha presentato la sfida ricordando la vittoria dell'Hellas di una settimana fa, quando la truppa di Zanetti ha sconfitto la Fiorentina tra le mura amiche: "L'Hellas Verona è una buona squadra e viene da una vittoria contro la Fiorentina. I tifosi hanno la libertà di esprimersi. Noi proviamo la stessa delusione che hanno provato i tifosi. Abbiamo la stessa loro rabbia. Va trasformato in qualcosa di positivo, di non ripetere quanto visto in Coppa Italia. Il massimo per poter competere. In campionato tutte le partite sono complicate, se esiste quest'ambiente ancora di più. Bisogna essere pronti ad affrontarlo col modo giusto, concentrati per fare il meglio per alla fine avere l'obiettivo finale che è il risultato dalla nostra parte".

Poi una secca risposta sul suo futuro, affermando che sente la fiducia del club: "Si. Bisogna concentrarsi sulla prossima partita di domani, sappiamo che sarà complicata e che noi abbiamo fatto una buona preparazione, perché venire da una sconfitta del genere, per com'è stata, si prova grande amarezza, rabbia, delusione, che va trasformata sempre in un qualcosa di importante per affrontare la prossima avversaria che sarà l'Hellas Verona. Di sicuro, scendere in campo come sempre, tranne l'ultima contro l'Empoli, tutti gli altri giorni sono stati con massimo impegno, con grande responsabilità, prendendo le decisioni migliori per ottenere il massimo per ottenere la vittoria. Questa è la reazione giusta per affrontare la partita con il massimo dell'ambizione".