Juventus, l'eliminazione dalla Champions pesa anche sul mercato: -12% in Borsa

vedi letture

L'eliminazione in Champions League subita dalla Juventus per mano del PSV Eindohoven ha avuto già conseguenze immediate in materia di mercato. Come riferito da Milano e Finanza, alle 15:30 del 20 febbraio le azioni del club della famiglia Elkann ( Exor ha in mano il 65,4%) scambiavano a 2,54 euro, in rosso del 12,7%.