JUVENTUS, Domani esami Pjanic e Costa

(ANSA) - TORINO, 15 SET - La Juventus attende di conoscere l'entità degli infortuni di Douglas Costa e Pjanic. I due giocatori, costretti ad alzare bandiera bianca contro la Fiorentina, saranno sottoposti domani agli esami del caso. La speranza del tecnico Maurizio Sarri è di recuperare per l'Atletico Madrid almeno il centrocampista bosniaco, sostituito da Bentancur al 44' del primo tempo della gara del Franchi. "La sensazione è che Douglas abbia un problema superiore rispetto a Pjanic. Lui è da valutare, Danilo recuperabile e Douglas out per l'Atletico", ha detto ieri Sarri. Soltanto crampi per il terzino brasiliano, che sarà quindi regolarmente a disposizione per la trasferta di Champions.