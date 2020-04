JUVENTUS, De Ligt è tornato in Olanda. Adesso...

Altro che ripartenza in vista. In casa Juventus, invece di diminuire, i giocatori all'estero aumentano dopo la partenza di Matthijs De Ligt. Ora sono nove i bianconeri all'estero. Il giocatore ha lasciato Torino nelle scorse ore dopo un mese di quarantena in Italia, in compagnia della fidanzata Annekee e del cane Luna. La Juve non ha fissato né date per il ritorno dei propri giocatori, né limiti per lasciare la città e dunque il giocatore, vista la totale mancanza di certezze in merito alla ripresa di allenamenti e campionato, ha pensato bene di tornarsene in Olanda in attesa di una chiamata da parte della società.