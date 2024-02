JUVENTUS, Bonucci non farà ricorso: la nota del club

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci non impugnerà alcuna causa contro la Juventus in merito al suo allontanamento dalla rosa dei bianconeri operato nell'estate scorsa, che l'ha portato prima a vestire la maglia dell'Union Berlino in Germania e, a partire da gennaio, a trasferirsi poi in Turchia per unirsi al Fenerbahce. Ecco quanto si legge nella nota diramata dalla Juventus in questi minuti:

"Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni", si legge.

Nella giornata di ieri la Signora ha annunciato l'acquisto di Alcaraz dal Southampton: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".