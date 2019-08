JUVE, Sarri migliora ma per adesso niente Napoli

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Migliorano sensibilmente le condizioni di salute di Maurizio Sarri ma, al momento, non è prevista nessuna modifica nel piano di guarigione concordato con i medici della Juventus che ha previsto il suo rientro in panchina dopo la sosta per le Nazionali. Giorno dopo giorno, l'allenatore dei bianconeri sta debellando la polmonite che l'ha colpito, costringendolo a saltare la prima partita di campionato a Parma. Sabato sera nell'Allianz Stadium arriverà il Napoli, la squadra che ha lanciato Sarri nel grande calcio e il tecnico toscano dovrebbe essere costretto a saltare la sfida contro il proprio passato. Oggi Sarri era presente alla Continassa per sovrintendere lo staff: l'allenamento è stato diretto dal vice, Martusciello. L'allenatore scalpita, ma la cautela imposta per la piena guarigione gli impedirà probabilmente di sedersi in panchina nel big-match contro il Napoli di Ancelotti.