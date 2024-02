JUVE, Per l’estate piacciono Gudmundsson e F. Anderson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cerca più fantasia, c'e Felipe Anderson (Lazio), a maggior ragione se Federico Chiesa non dovesse rinnovare (scadenza 2025). Kenan Yildiz è intoccabile e verrà blindato (presto il rinnovo), mentre il 30enne brasiliano può diventare un’occasione a zero. Per l’eventuale post Chiesa piace anche Alfred Gudmundsson (Genoa). A giugno potrebbero servire una trentina di milioni per l’islandese, ma la Juventus ha un jolly: Enzo Barrenechea, in prestito al Frosinone e apprezzato dai rossoblù