JUVE-NAPOLI, Le ufficiali: in campo i tre in quarantena

Nonostante le indicazioni delle ASL, Juventus e Napoli hanno diramato le formazioni ufficiali in vista della gara di questa sera valida per la 20esima giornata di Serie A. La squadra partenopea ha schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani, a conferma delle indiscrezioni circolate in giornata: il club partenopeo ha preso questa decisione perché sicuro che la nuova normativa governativa sulla quarantena entrerà in vigore solo dal 10 gennaio.

Juventus (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Napoli (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.