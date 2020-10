JUVE-NAPOLI, I bianconeri: "Noi domani in campo"

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus - Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A": lo fa sapere il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale diramato dopo aver appreso la notizia della mancata partenza dei partenopei verso Torino perché bloccati nel capoluogo campano dall'Asl locale. (ANSA).