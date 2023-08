JUVE, Due obiettivi per il centrocampo. Non c'è Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell’estate contrassegnata dalla necessità di vendere e sfoltire la rosa prima di (eventualmente) comprare, i bianconeri stanno per piazzare una cessione importante. L’addio di Denis Zakaria - ribadisce il Corriere dello Sport - è dietro l’angolo: l’affare con il Monaco è ai dettagli. L’uscita dello svizzero non apre, in ogni caso, a novità in entrata: la Juve valuta, sì, un innesto ma prima dovrebbe farvi spazio attraverso una ulteriore cessione. L’identikit risponderebbe al nome di McKennie, ma per ora alla Continassa non sono pervenute proposte concrete.

In generale, come potenziali obiettivi, piace sempre Thomas Partey dell’Arsenal (che costa però 40 milioni), così come è intrigante il profilo di Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello dell’interista Marcus, ma il Nizza chiede almeno 50 milioni. Decisamente troppo, in entrambi i casi.

Non rientra quindi, secondo il quotidiano, come principale obiettivo il centrocampista Viola Sofyan Amrabat.