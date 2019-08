JUVE, Danilo: "Siamo concentrati sugli obiettivi"

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - "So cosa significa la Champions per i giocatori, è una competizione che ti dà un brivido speciale. Ma noi dobbiamo affrontare ogni partita e ogni competizione con la stessa serietà. Non ho mai visto un club vincente affrontare le partite in modo diverso, bisogna essere sempre concentrati, questo ci porterà in alto". Danilo, il terzino che la Juventus ha acquistato dal Manchester City nell'operazione che ha portato Cancelo in Inghilterra, parla così degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Esploso con la maglia del Porto, prima di approdare a Torino Danilo è stato al Real e, appunto, al City. "Non ho giocato quanto volevo ma è stato comunque importante per crescere come persona e come giocatore. Gli ultimi quattro anni sono stati fondamentali, spero che possa aiutarmi anche per il futuro della Juve. Sarri? Vedo molte similitudini con Guardiola, anche a lui piace comandare il gioco - conclude - Gli ho parlato quando sono arrivato e nei primi allenamenti e non mi ha chiesto nulla di diverso".