JUVE-ALLEGRI, Risoluzione consensuale del contratto

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell'attuale stagione sportiva". E' quanto si legge in una nota del club biancnero. "La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra - prosegue il comunicato - desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale". (ANSA).