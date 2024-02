JURIC, Vogliamo stare lassù. Vincendo eravamo coi viola

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Ivan Juric, tecnico del Torino, mastica amaro dopo il pareggio interno contro la Salernitana. Una vittoria avrebbe portato i granata a pari punti con la Fiorentina a ridosso della zona europea, come sottolineato dallo stesso allenatore in conferenza stampa nel post partita: "Il valore del Toro non è così dominante per vincere queste partite. Abbiamo una continuità di risultati negli ultimi due o tre mesi fantastica, anche quando abbiamo perso siamo stati tosti. E vorrei che si parlasse di questo. L'Udinese è meno di noi? Secondo me no. Io vedo i loro difensori e i loro quindi, anche Samardzic...

E' da lì che parte questo senso di delusione. Accetto più la contestazione con il Sassuolo, l'ho creata anche io a non essere contento. Ma non bisogna denigrare in continuazione. Dopo lo 0-0 con l'ultima siamo dispiaciuti, ma la squadra ha lottato e bisogna stare tutti insieme. Poi è normale che anche noi vogliamo stare lassù, vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto tutto ciò che si poteva".