JURIC, Viola grandissima squadra, mi piace Italiano

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Fiorentina:

Che partita sarà e come arrivata? "La Fiorentina ha 20 giocatori di grande livello. Hanno pagato l'inizio con le coppe europee, ma è una grandissima squadra e un grande allenatore, Italiano mi piace tanto"

Come sta Schuurs? "Penso che non recuperi...Ho una piccola speranza, sta migliorando e domani proveremo a portarlo in panchina in caso di emergenza. Lukic è fuori e spero di averlo già per l'Empoli, Aina e Pellegri si avvicinano, Lazaro è il percorso più lungo"

Com'è andato l'incontro con Cairo? "E' stato bello confrontarsi, abbiamo fatto il punto della situazione: quando la guardi con serenità, vedi che in un anno e mezzo si è fatto un lavoro eccezionale. Sia dal punto di vista economico, con abbassamento monte ingaggi e la vendita di Bremer, ringiovanimento della rosa e risultati migliore. Ora la società può vedere il futuro con occhi diversi rispetto a un anno fa. Ho detto ciò che penso, dove si può fare meglio, adesso vediamo. Rinnovo? Non è quello il discorso...Non è una priorità fare il contratto lungo per avere più soldi, ma l'obiettivo è principalmente sportivo. Parlato al 95% di calcio e di come sviluppare la società, anche il settore giovanile ha alzato il livello e ci sono più ragazzi della Primavera più forti, il Filadelfia è migliorato molto. Vedo cose positive, è il momento di decisioni importanti e di capire la strada che prenderà il Toro. Ho ancora un contratto lungo...Per me è importante che la squadra faccia sei mesi alla grande, che si migliori e abbiamo voglia di fare bene in campionato e sarebbe importante fare la semifinale di coppa Italia. Le finanze di un club sono importanti, ora dobbiamo migliorare. Poi si vedrà"

Ci pensate alla coppa Italia? "Ora c'è la Fiorentina, ma siamo in emergenza. La coppa è importante, può essere una partita molto importante per il Toro"

Avete recuperato dalla stanchezza?

"E' difficile fare tanti cambiamenti viste le mancanze. Abbiamo recuperato, era sotto gli occhi di tutti che contro lo Spezia siamo partiti bene ma c'era stanchezza mentale, abbiamo concesso ripartenze che di solito non concediamo. Ci mancava un po' tutto. E' comprensibile, poteva finire diversamente. Mi dispiace per gli infortunati, ma metterò in campo l'undici migliore"

Come si affronta la Fiorentina per due volte in dieci giorni?

"Ero contento dopo il Verona, Salerno e Milano, ero entusiasta perché ho visto una grande crescita. E poi una brutta cosa con lo Spezia. Per noi è fondamentale riprendere la strada, siamo concentrati su domani e pensiamo solo a questo. Poi all'Empoli, poi faremo ragionamenti per le prossime partite"