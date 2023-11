JURIC, Anno scorso in coppa i viola troppo forti per noi

FirenzeViola.it

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della gara contro il Frosinone in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club granata. Queste le sue parole: "Il Frosinone è allenato benissimo, gioca bene e ha giovani interessanti, con gamba e ritmo. I tanti punti che hanno fatto in campionato non sono un caso".

La Coppa Italia l'anno scorso?

"Ai quarti contro la Fiorentina la squadra ha fatto il massimo. Quel giorno i viola erano troppo forti per noi in quel momento. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio".