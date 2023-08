JOVIC, Milan freddo ma sono previsti nuovi incontri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con gli arrivi a Firenze di Beltran e di Nzola, Luka Jovic rischia di essere ancora più chiuso nell'attacco della squadra di Vincenzo Italiano. Per questo, come scrive il Corriere dello Sport, ieri l'entourage del giocatore ha offerto l'attaccante al Milan, che però ha risposto in maniera tiepida, per non dire fredda. Il nome di Jovic non scalda ma il Milan non chiude la porta e nei prossimi giorni avrà nuovi incontri con i protagonisti, per valutare quelle che potrebbero essere le opportunità di mercato.