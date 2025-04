Joao Felix al Milan è già un caso. Il futuro del portoghese è segnato

Joao Felix già pronto ai saluti dal Milan, club nel quale si è trasferito l'ultimo giorno di mercato invernale e che sabato prossimo affronterà la Fiorentina in campionato. TMW spiega tutti i dubbi della società rossonera sul fantasista portoghese, che pure aveva iniziato bene la sua avventura a Milano. Quando Jorge Mendes aveva proposto e suggerito a Zlatan Ibrahimovic di prendere Joao Felix a gennaio però, i pareri di quasi tutti i dipartimenti al Milan sono stati negativi.

L'unica luce verde ferma e convinta da subito è stata quella di Sergio Conceicao. Lo scouting del Milan aveva detto 'guardiamo altrove', ma il nome è finito sul tavolo di Giorgio Furlani che si è limitato ad analizzare i costi, rimandando la decisione a tecnico e Ibra senza voler complicare un'ultima giornata di mercato già caotica e con una strategia più che convulsa. Joao Felix, che con Sergio Conceicao condivide l'agente Mendes, alla fine è arrivato.

Al Milan, finora 8 presenze in A e 0 gol, più l'illusione del debutto in Coppa Italia contro la Roma e il futuro è già scritto, già segnato. Il club rossonero ha speso 3 milioni per un prestito secco più bonus per arrivare a circa 5,5 milioni totali con l'ingaggio spartito con i Blues. Pochi soldi ma pure un'enormità se paragonata al rendimento e alle prestazioni del giocatore. Sul quale forse in tanti al Milan avevano visto lungo fin dall'inizio...