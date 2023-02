JANKTO, Coming out: "Sono gay, non voglio nascondermi"

"Sono gay e non voglio più nascondermi". Con un video postato sul suo profilo Instagram il calciatore dello Sparta Praga, Jakub Jankto, ha scelto di fare coming out. "Ciao, sono Jakub Jankto - il suo messaggio - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi". Jankto, che ha 27 anni, attualmente gioca nello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ma è stato anche in Italia, dove ha vestito le maglie di Udinese e Sampdoria.

Il messaggio di Jankto, il primo calciatore di una prima divisione europea a dichiararsi omosessuale durante la carriera, è stato accolto dagli applausi pressoché all'unisono del mondo del calcio, consapevole di un gesto che nella sua semplicità può fare la storia dello sport. Tanti messaggi di appoggio sui social per l'ex Samp, tra cui anche quello della Fiorentina, che col proprio profilo ufficiale ha commentato il post di Jankto scrivendo "da sempre contro ogni forma di discriminazione" accompagnando il messaggio dall'emoji arcobaleno, simbolo della lotta per i diritti della comunità LGBTQ+.