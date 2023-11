ITALIANO, Viola Park? Ti fa venire voglia di riniziare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nello speciale VioLaLand. Queste le sue parole sul Viola Park: "Ti viene tanta voglia di tornare in campo a calciare nel vedere una struttura come il Viola Park, è sempre un richiamo per chi ha smesso. Ogni tanto mi viene voglia di rimettere gli scarpini e a volte lo faccio. Mi butto dentro, in un torello o in una partitella a fare il jolly. Il problema è il giorno dopo che mi sveglio con tutti i dolori (ride, ndr). Il Viola Park è ormai una città, che alimenta l'amore e la passione, sarà molto importante per il futuro".