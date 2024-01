ITALIANO, Va alimentata una classifica davvero bella

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano nella breve intervista al sito ufficiale viole si è soffermato sulla necessità di muovere la classifica dopo lo stop con il Sassuolo per difendere una posizione che ha definito "davvero bella". Ecco le sue parole al riguardo: "Dobbiamo essere concentrati su questo impegno per reagire alla sconfitta di Sassuolo perché siamo in una posizione di classifica davvero bella e vogliamo continuare ad alimentarla con prestazioni e cercando di fare punti per migliorarla e continuando a fare un buon lavoro.

Stiamo prendendo belle soddisfazioni ma si archivia e si riparte e domani dobbiamo fare punti con l'Udinese.