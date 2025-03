Italiano sul futuro a Bologna: "Ho dato disponibilità su tutto alla società"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato di vari temi tra cui quello della pazienza mostrata dai tifosi rossoblu in questa stagione: "Sono arrivato in un gruppo nuovo, con questa difficoltà iniziale, i cambiamenti sono sempre un po' traumatici ma dopo qualche pareggio di troppo abbiamo trovato la strada giusta, poi non abbiamo avuto più momenti lunghi in cui la squadra non rendeva e questo ci ha permesso di riuscire ad arrivare dove siamo adesso, ma abbiamo ancora 2 mesi con un calendario ultra complicato. Orsolini? quelle parole spero siano arrivate dal cuore, dal suo amore per quello che stiamo facendo, ha detto che sono stato coraggioso ma anche lui ha fatto bene e sta continuando come il lavoro dello scorso anno. L'ho ringraziato".

La musica in spogliatoio, ha cambiato idea. Quanto ha imparato dai suoi giocatori?

"I tuoi calciatori in primis ti lanciano informazioni, ti danno spunti per dare e togliere qualcosina, poi ci sono anche gli avversari che ti permettono di modificare. Questo episodio della musica... loro sono abituati, io non lo ero, abbiamo trovato la quadra e capisco cosa intendono, ognuno trova la sua energia attraverso l'unire quel suono. Ora mi sono accodato, se non trovo la musica l'accendo io".

Sull'esonero di Thiago Motta?

"Mi dispiace perché è un collega, è sempre sgradevole mollare un lavoro che è iniziato, sono aspetti che sappiamo tu".

Saputo ha detto che incarna i valori veri...

"Il presidente è un uomo del sud come me, si vede che ci mette passione, parla con tutti, è questo il bello. Averlo qui presente con la squadra, tutte le mattine saluta i ragazzi, condividiamo tutto quello che potrà succedere da qui in avanti. Sono contento delle parole che ha detto. Gli avevo promesso che davo tutto me stesso per il Bologna, sono convinto che questo non è mai mancato".

Infine una domanda sul suo futuro: "Non si è mai discusso di niente perché in questo momento abbiamo grandissimi obiettivi da raggiungere, ho dato la mia disponibilità a tutto quello che vorrà fare la società con me, ma il focus la massima proiezione verso quello che dobbiamo andare a fare, priorità agli obiettivi".