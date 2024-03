ITALIANO, Prestazione eccellente. Rigori? Non li batte il primo che capita

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di DAZN, VIncenzo Italiano ha analizzato il pareggio tra Fiorentina e Roma. Queste le sue parole: "Un pareggio che arriva a tempo scaduto. Non possiamo buttare via una prestazione bella e di sacrificio. Dispiace perché possiamo fare bene sull'ultimo pallone e veniamo castigati. Però la prestazione è stata eccellente contro una squadra forte e in salute. Ci teniamo quella perchè dobbiamo archiviare ora".

Sui rigori sbagliati.

"Ci siamo fermati più di una volta a batterli con i rigoristi. Più di batterli e provare e riprovare non possiamo fare. Non è che arriva il primo che capita e va sul dischetto. Questa è gente rigorista che sa batterli e che in allenamento fa gol. Dobbiamo aggiustare questo problema ma lo stiamo facendo. Il rigore è un gesto tecnico particolare. Devi avere freddezza e lucidità. E' un vantaggio enorme che devi sfruttare e noi in questo momento non riusciamo a farlo. Dobbiamo però smaltire velocemente l'amarezza perché giovedì abbiamo una partita importante in Conference. Se queste però sono le prestazioni e lo spirtito come contro Lazio e Roma allora ne vinceremo tante".

Sulle difficoltà di inizio secondo tempo.

"Col passare dei minuti siamo venuti fuori. Loro sono tornati con la difesa a quattro e con Paredes che si abbassava. I primi minuti non siamo riusciti a fare pressione e poi abbiamo ripreso le misure. Non siamo riusciti a cambiare bene la pressione ad inizio secondo tempo. Poi però abbiamo avuto tante occasioni che potevamo gestire meglio e anche alcuni palloni li potevamo tenere su. dobbbiamo crescere su questi aspetti".

Perché i dettagli vanno in negativo?

"Perché può capitare al 94' che non risali veloce come avresti fatto ad inizio partita. Per me il dettaglio è tenere la palla all'ultimo seocndo, è il calcio di rigore. Sui gol secondo me riece tutto perfetto all'avversario. Dettaglio è tirare fuorti malizia, furbizia e essre concentrati fino alla fine".