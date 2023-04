ITALIANO, Oggi sfortunati. Evitabile subire quel gol

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano nel post paritita di Fiorentina-Spezia ha parlato ai microfoni di Dazn e ha espresso il suo rammarico per non aver centrato la decima vittoria consecutiva: "C'è rammarico, ma è l'unico della giornata. Può capitare di incappare in una giornata così, con un avversario fortunato che si chiude bene e non lascia spazi. Dispiace non essere entrati nella storia, ma la prestazione è in linea con quelle delle ultime uscite. Continuiamo con la striscia positiva".

Sui cambi a centrocampo: "Loro di posizione avevano il playmaker sul trequartista e abbiamo cercato di palleggiare di più ed è andata bene con Bonaventura e Mandragora. Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati".

Sul gol subito: "Il gol lascia l'amaro in bocca. Per me è facile difendere un lancio lungo, ma evidentemente l'hanno provata, anche se potevamo evitarlo".