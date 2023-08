ITALIANO, Oggi grande personalità. Bonaventura...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la splendida vittoria per 4-1 contro il Genoa. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto. Abbiamo messo in campo una grande personalità. Temevamo il grande entusiasmo di Genova. Essere entrati in campo con questa mentalità mi rende felice. Quello che ci ha lasciato la scorsa annata dovrà servire. Sono contento per i nuovi arrivati che si devono integrare. Le condizioni di Nzola e di Arthur devono crescere. Partire così era il nostro obiettivo”.

Si aspettava una partenza così da parte dei ragazzi? La squadra ha sofferto poco anche in fase difensiva: “Sotto questo punto di vista stiamo cercando di mettere qualche aggiustamento al recupero palla. Oggi ci siamo comportati molto bene. Per quanto riguarda l’approccio, si lavora in preparazione per arrivare pronti sin da subito ed è stata una bella soddisfazione. Quello che ti toglie il sonno è l’inserimento dei nuovi, ma se queste sono le risposte, sono contento”.

Su Bonaventura: “Jack ha 34 anni e quando arrivi a questa età sei nel pieno della maturità. In mezzo al campo può fare tanti ruoli. Avercelo libero di poter giostrare, per noi è un valore aggiunto. Sono contento per lui, dobbiamo cercare di gestirlo”.

Su Kayode: “È un ragazzo che non teme nulla e con un carattere forte. Ha un grande motore e una grande fisicità. Dopo la vittoria con la Nazionale ha girato con la medaglia al petto per qualche giorno al centro sportivo. Sono contento per lui”.