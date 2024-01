ITALIANO, Nominato miglior tecnico della A di dicembre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tramite i propri canali social, la Lega Serie A ha comunicato il miglior allenatore del mese di dicembre: è Vincenzo Italiano, che con la Fiorentina ha raccolto nel periodo in questione i risultati che l'hanno portato alla classifica attuale, con i viola al quarto posto in solitaria al termine del girone d'andata. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Fiorentina-Udinese, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18.00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Il premio, si legge nel comunicato della Lega, è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Di seguito il post: