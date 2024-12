ITALIANO, Lancia la rincorsa: "Il Bologna vuole l'Europa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - "Andiamo a Torino per proseguire il nostro cammino di crescita. Siamo in un periodo positivo e vogliamo continuare ad aumentare la nostra autostima, perché l'Europa è un obiettivo nostro e della società. Vogliamo conquistare la qualificazione a una delle tre competizioni". Parola di Vincenzo Italiano. Il suo Bologna è reduce dal primo successo con una big della stagione, con la Fiorentina la scorsa settimana.

Il tecnico lancia la rincorsa all'Europa, che passerà domani dall'Olimpico di Torino con i granata e il 30 dalla sfida casalinga con il Verona: "Siamo sempre in partita, concediamo poco e possiamo crescere ancora sotto porta. Dobbiamo continuare così e avere fame, perché il Torino ha un calcio che ti mette in difficoltà, se non approcci bene la partita". Il tecnico ritrova Orsolini e deve decidere se schierarlo titolare e farlo subentrare a gara in corso: "Rientra Orso, Ndoye invece non ci sarà. Abbiamo tanti esterni, Odgaard è tornato esterno nel secondo tempo e sono stato molto sorpreso di quello che ha fatto in quella zona, facendoci vincere la partita". (ANSA).